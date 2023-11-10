Samanyolu Haber /Dünya / Titanik'in yemek menüsü açık artırmaya çıkıyor /10 Kasım 2023 08:56

Titanik'in yemek menüsü açık artırmaya çıkıyor

RMS Titanic'e ait çeşitli eşyalar, geminin batışından 111 yıl sonra açık artırmaya çıkarılacak.

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Bir asırdan fazladır Atlas Okyanusu'nun binlerce metre altında yatan Titanik gemisinden sadece bir adet kurtarılabilmiş olan birinci sınıf yemek menüsü 11 Kasım'da açık artırmaya çıkarılıyor.

16x11 cm boyutlarındaki menünün yaklaşık 80 bin euroya alıcı bulması bekleniyor.

Menü, Titanik'te verilen ilk akşam yemeğini detaylandırıyor.

11 Nisan 1912 tarihli menüde istiridye, somon, dana tornado, kuzu ve ördek, tatlı olarak da kayısılı bordaloue (bir tür tart), Victoria pudingi ve Fransız dondurması yer alıyordu.



İngiltere'de Henry Aldridge & Son Ltd. müzayede evinde gerçekleştirilecek etkinlikte menünün yanında gemiden kurtarılmış hatıra eşyaları da koleksiyonerlere sunulacak.

Açık artırmaya çıkacak eşyalar arasında bir Rus göçmene ait cep saati ve ekose bir battaniye de yer alıyor.

2 bin 223 yolcusundan sadece 706'sının kurtulduğu kazada kullanılan battaniye şu ana kadar görülen "en nadir üç boyutlu nesnelerden biri" olarak değerlendiriliyor ve 115 bin euro civarında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.
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