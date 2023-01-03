Belçika da Çin uçaklarına Covid-19 incelemesi yapacak

Covid-19 salgının başlangıç noktası olarak bilinen Çin'de hastalıkla mücadelede önlemler gevşetilirken, bu ülkenin paylaştığı verilerin güvenilirliği sorgulanmaya devam ediyor.



Açıklanan düşük can kaybı ve ülke hastanelerinden yansıyan yoğunluk şüpheleri artırırken, Belçika'da ilginç bir uygulama başlıyor.



Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Steven Van Gucht Reuters'e verdiği demeçte, Çin'den gelen uçaklardaki atık sulara test yapılacağını söyleyerek, "Bu, Çin'den aldığımız verilerin doğruluğunu kontrol etmek için ek bir izleme uygulaması olacak" dedi.



Çin'den gelen yolcuların tamamının tuvaleti kullanmayacağının farkında olduklarını kaydeden Gucht, uygulamanın amacının bireyleri takip etmek değil, 'bağımsız şekilde Çin'de ne olduğunu anlamak' olduğunu vurguladı.



Belçika, Çin'den gelen yolculardan yedi gün içinde semptom göstermeleri durumunda test yapmalarını istiyor.



Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke de yeni önlemleri açıkladığı basın toplantısında, Çin'deki salgının artışına karşı Avrupa Birliği çapında bir politikaya ihtiyaç olduğunu söyledi.