Alman hükümetinde 'nükleer çatlak'

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltmak için 2022 sonunda kapatılması planlanan nükleer santrallerin açık tutulması çağrıları artmıştı.euronews'ingöre, Sosyal Demokrat Başbakan Olaf Scholz, nükleer enerjiden kesinlikle çıkmak isteyen çevreci Yeşiller ile bu tesislerin açık kalmasını savunan liberal Özgür Demokratlar arasında bir denge kurmak için kapanmanın nisan ayına ertelenmesine karar vermişti.Fakat Özgür Demokrat Bakan Wissing Frankfurter Allgemeine gazetesine verdiği röportajda, karbon salımı yapmayan nükleer enerji ile şarj edilmediği müddetçe elektrikli araçların çevresel faydası olmayacağını söyledi.Alman Bakan, "İklim koruma hedeflerine ulaşırken istikrarlı ve düşük maliyetli enerji kaynaklarını güvenceye almanın nasıl mümkün olacağı sorusuna bir uzman cevabı gerekiyor," ifadelerini kullandı.Nükleer enerjiye devam edilmesini savunanlar buna son verilmesi halinde Almanya'nın yenilenebilir enerjiye geçiş sırasında doğal gazdan daha fazla karbon salımı yapan kömüre daha fazla bağımlı olacağını belirtiyor.Merkez sağda yer alan liberaller iki merkez sol parti ile kurdukları koalisyondan sonra yapılan anketlere göre kan kaybediyor ve yerel seçimlerde de kötü bir performans ortaya koydular.