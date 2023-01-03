Fransa ve İsveç'le yürütülen savaş uçağı pazarlığı çöktü

30 yıl önce İsrail'den alınan 20 Kfir uçağı bulunan Kolombiya hava sahasını korumak, organize suçla mücadele ve hava gözetlemesi yapabilmek adına eskiyen filosunu yenilemek için ihaleye çıkmıştı.Bir"Ne yazık ki yıl sonunda yürütülen ön müzakerelerde Fransız ve İsveçlilerle bir anlaşmaya varamadık," ifadelerini kullanan Velasquez, uçak alımı için tahsis edilen 678 milyon dolarlık bütçenin de kullanım süresinin dolduğunu belirtti.Velasquez üretici şirketlerin önceki hükümet döneminde onaylanmış bütçe ile ilk etapta 3 ila 5 uçak satışı yapmaya yanaşmadıklarını onun yerine toplamda 16 uçaklık bir alım sözleşmesi üzerinde pazarlık yapmak istediklerini belirtti.Öte yandan bakan satın almayı yapmak için çabaların bu sene devam edeceğini vurguladı.Kolombiya geçtiğimiz ay 3 milyar dolara 16 adet Fransız yapımı Rafale savaş uçağı alımı için Dassault'yla görüşmeler yürütüldüğünü aynı zamanda Amerikan F-16 ve İsveçli Gripen uçaklarının da değerlendirildiğini açıklamıştı.Kolombiya'da eskiyen Kfir uçaklarını yenilemek için daha önceki hükümetler da uzun süredir çaba sarfediyor fakat finansal zorluklar nedeniyle süre tamamlanamıyordu.