Samanyolu Haber /Dünya / Moskova bir şekilde Minsk’in savaşa müdahil olmasını istiyor /02 Ocak 2023 23:01

Moskova bir şekilde Minsk’in savaşa müdahil olmasını istiyor

Ukrayna'ya karşı savaşa girmek için Belarus kamuoyu nasıl hazırlanıyor? Belarus’da muhalif hareket “Halkın Krizle Mücadele” Başkanı Pavel Latushko, propagandanın Belarus halkını savaşa nasıl hazırladığını ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın Belarus’u nasıl etkilediğini anlattı.

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SAMANYOLU HABER-UKRAYNA


Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana, Belarus devlet kanalları bir nevi Rus iletişim kanallarının gündemini tekrarlıyor: gerçekleri göstermiyorlar, kasten saklıyorlar veya çarpıtıyorlar.  

Geleneksel olarak, devlete ait bilgi kaynakları Batı'yı, Rusya ve Belarusa  saldırmayı istemekle, alenen bir askeri işgali desteklemekle ve ayrıca Ukrayna'daki Nazizm'den bahsetmekle suçluyor.  Aynı zamanda, devlet yayın organları gazetecileri sistematik olarak, Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna topraklarına götürülüyor ve sözde "Donetsk Halk Cumhuriyeti” ya da “Lugansk Halk Cumhuriyeti” legalleştirilmeye çalışılıyor.

Moskova bir şekilde Minsk’in savaşa müdahil olmasını istiyor. Bu en önemli unsurlardan biridir.  Halkın asıl bilgilendirme ve propaganda kampanyası nedeni genellikle Lukashenka rejiminin Ukrayna'ya karşı savaşa katılımıyla alakalı. Bu yeni başlamadı. Özellikle Eylül ayında Rusya Federasyonu'nda seferberlik ilan edildiğinde ve Lukashenka'nın katılımıyla toplantı yapıldığında yoğunlaştı. O zaman Lukashenko generallerine şunları söyledi: "Rus tarafının yaptığı hataları tekrar etmeyelim. Bu nedenle "seferberlik" kelimesini kullanmayalım. Bir formül bularak askeri kayıt yenileme falan diyelim”.

Güvenlik Konseyi Sekreteri Volfovich başkanlığındaki tüm generallerine Belarus'un en büyük işletmelerini ve bölgelerini ziyaret etmelerini emretti.  Ve Ukrayna'nın bir düşman olduğu, Ukrayna'nın Belarus’a saldırmayı planladığı hikayesi uyduruldu. Ülkenin bölgelerine üst düzey yetkililer ve generaller seviyesinde bir bilgi ve propagandası başladı.

Hatta Polonya'nın Belarus'u kısmen veya tamamen işgal etmeyi planladığı, NATO birliklerinin Polonya sınırlarına yakın yerlerde yoğunlaştığı, "yakın gelecekte savaşa hazır olmamız gerektiği" tezi de kullanıldı.

Lukashenka bu anlatımlarına devam ediyor.  Daha geçen hafta generallerle tekrar bir toplantı yaptı ve "Barış istiyorsanız savaşa hazırlanmalısınız" dedi.  Ve şunu ekledi: "Beyaz Rusya'ya karşı gerçekleştirilebilecek saldırganlığı göz ardı etmemeliyiz."
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