Samanyolu Haber /Dünya / Belçika'da çalışanların "fişi çekme" hakkı başladı /01 Nisan 2023 12:30

Belçika'da çalışanların "fişi çekme" hakkı başladı

Belçika'da çalışanların mesai saatleri dışında işle ilgili arama, mesaj veya e-postalara cevap vermeme hakkı bugünden itibaren belli şartlarla yürürlüğe girdi.

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İş ve özel hayat dengesini sağlamak adına geçen yıl Belçika federal hükümetinin üzerinde anlaştığı iş gücü düzenlemesi kapsamındaki "bağlantıyı kesme veya fişi çekme" adı verilen uygulama 1 Nisan'dan itibaren başladı.

Buna göre, 20'den fazla kişinin çalıştığı iş yerlerinde mesai saatleri dışında çalışanlar işle ilgili arama, mesaj veya e-postalara yanıt vermeme hakkına sahip olabilecek.

Ancak bunun için işverenle çalışanlar arasında anlaşmaya varılmış olması gerekiyor.

Öngörülemez özel ve acil durumların neler olabileceği belirlenerek işverenle çalışanlar arasında bir anlaşma yapılması, uygulamanın bu özel şartlar dışında geçerli olması isteniyor.

1 Nisan'dan itibaren çalışan sayısının 20'den fazla olduğu iş yerlerinde işverenlerin toplu sözleşmelere veya iş yönetmeliklerine "mesai dışında ulaşılamaz olma hakkını" ekleme zorunluluğu bulunuyor.

Belçika'da çalışanların "bağlantıyı kesme" hakkı federal devlet memurları için geçen yıl başlamıştı. Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, geçen yıl 1 Şubat'ta bir genelge yayımlayarak, federal hükümete bağlı devlet memurlarının iş saatlerinden sonra acil durumlar dışında gelen telefonları veya e-postaları cevaplama zorunluluğu bulunmadığını bildirmişti.
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