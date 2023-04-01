T-90M tankları Ukrayna’da

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya tarafından başlatılan askeri operasyonun ilk haftalarında tank birliklerinin sonuç alamaması çok eleştirililmişti. Rusya son aylarda Donbas bölgesinde sahip olduğu son model askeri araçların kullanımını artırmış ve özellikle zırhlı araçları daha çok kullanmaya başlamıştı.







Son model savaş uçaklarından, akıllı top ve roketlerin ardından şimde de son model T90M Prorıv tanklarını aktif olarak operasyon bölgesinde kullanmaya başladı.





Rus askeri uzmanları şu anda Rus ordusunun emrinde, tamamen T-90M Proriv tanklarından oluşan birkaç tank taburu bulunduğunu iddia ediyor.

Bu tankların en önemli özelliği daha güvenlikli oluşları.





Ancak bu tanklar henüz Batılı muadilleri Alman Leopard 2 ve İngiliz Challenger 2 tanklarına karşı savaşmadı.