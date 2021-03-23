Belediye, Türkiye, Fas, Gürcistan ve Polonya kökenli ailelere eylül ayına kadar taşınmak için süre tanırken, nisan ayından itibaren kira indirimi almadan tam kira ödemeleri gerektiği açıkladı.







Ayrıca kiracılarının bu dönemde elde ettikleri sosyal konut yardımlarını iade etmeleri istendi.





Belçika yasalarına göre, dar gelirli aileler düşük ücretli sosyal konutları kiralayabiliyor, ancak yurt dışında bile olsa mal varlığı olanlar bu haktan yararlanamıyor.





Euronews'te yer alan habere göre Ağustos ayında, Lier Belediyesi bin 135 sosyal konut kiracısına, yurtdışında mülk sahibi olmanın yasak olduğunu ve bir soruşturma yürütüleceğini hatırlatan bir mektup gönderdi. Ancak kimseden dönüş almadı, daha sonra yapılan araştırmalarda en az 25 ailenin yurt dışında evlerinin olduğu ortaya çıktı.





Bazı aileler 35 bin euroya kadar yardım parasını iade edecek





Sosyal konutlarını terk etmek zorunda kalan ailelerin ayrıca burada kaldıkları süre için elde ettikleri yardımları iade etmeleri istendi. Bazı ailelerin 35 bin euroya kadar yardım parasını iade etmesi gerekiyor.





Lier Sosyal Konut Derneği (LMH) Müdürü Marc Van den Eynde, aldıkları kararı savunarak, "Bu sosyal kiracılar kuralları ihlal ediyor. Sosyal konut kiralayanların gayrimenkul sahibi olmasına izin verilemez. Ne ülkemizde ne de yurtdışında. Bu Flaman mevzuatında açıkça belirtilmiştir." açıklamasını yaptı.





Lier Belediyesi, sosyal konutlara olan yüksek talep nedeniyle böyle bir soruşturma yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.