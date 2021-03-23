COVID-19'a dair endişelendiren bulgu

Nature Medicine dergisinde yayınlanan makale, Covid-19 ile ilgili son zamanlarda yayınlanan çeşitli araştırmaları özetleyerek, "uzun dönemli Covid-19" hastalarında en sık görülen semptomların "yorgunluk, nefes darlığı, anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğuna" işaret ediyor.







Söz konusu araştırma, hastaları uzun süre takip eden Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den 9 çalışmayı analiz etti.





İtalya'da yapılan bir araştırma, 143 hastadan yaklaşık yüzde 90'ının en az bir semptom gösterdiğini ve yarısından fazlasının hastaneden taburcu olduktan iki ay sonra birkaç semptom gösterdiği sonucuna vardı.





En sık görülen semptomlar şiddetli yorgunluk (%53.1), nefes darlığı (%43.4 ), eklemlerde (% 27.3) veya göğüste ağrı (% 21.7).





Akıl sağlığı açısından da sonuçlar endişe verici. Hastaneden taburcu olduktan bir ay sonra 402 İtalyan hastanın yüzde 56'sınde en az bir psikiyatrik sorun teşhisi kondu. Bunların yaklaşık yüzde 30'unda travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon görüldü.





Uzun dönemli Covid semptomları henüz çok bilinmiyor





Yeni tip koronavirüs esas olarak hastaların akciğerlerine saldırıyor, ve bazen uzun süre devam eden nefes darlığı semptomu görülüyor. Ancak araştırmalar, virüsün diğer organlara da saldırarak kardiyovasküler problemlerden kronik inflamasyona kadar değişen komplikasyonlara neden olduğunu gösterdi.





Araştırmacılara göre, hükümetlerin hafife aldığı uzun dönemli Covid hastaların semptomları ciddi bir halk sağlığı sorunu.





Harvard Tıp Fakültesi'nde onkoloji uzmanı Prof. Kartik Sehgal, AFP'ye verdiği demeçte, "Dünya çapında Sars-CoV-2 ile enfekte olmuş milyonlarca insan göz önüne alındığında, fiziksel, bilişsel ve zihinsel sağlık üzerindeki uzun vadeli sorunlar yeterince bilinmiyor. Şu an muhtemelen buzdağının sadece ucunu tespit ediyoruz" dedi.





Bilim insanları, Covid-19 kaynaklı ölümlerin önlenmesinin sağlık açısından yeterli bir sonuç olmadığını, "uzun dönemli Covid" konusunda araştırmaların derinleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.