Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla dün akşam video konferans yoluyla yaptığı 11 saatlik toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yaparak alınan koronavirüs (Covid-19) önlemleri savundu ve “Henüz virüsü yenemedik, peşimizi bırakmıyor” ifadelerini kullandı.





Merkel, Almanya’da salgındaki durumun çok ciddi olduğunu belirterek, İngiltere’de ilk kez görülen Covid-19’un mutasyona uğramış tehlikeli türünün Almanya’da yayıldığını, yeni vaka sayılarının hızla arttığını ve yoğun bakımdaki yatakların yeniden dolmaya başladığını belirtti.





Almanya’da mevcut önlemlerin 18 Nisan’a kadar uzatılması kararının alındığı belirtilirken, yeni vaka sayılarının arttığı yerlerde ek önlemlerin alınacağı ifade edildi.





AYRI HANEDEN YOLCULARA TIBBİ MASKE ŞARTI





Devam eden uygulama gereği ülkede 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısının 100’ü aştığı bölgelerde, özel araçlarda sürücüyle aynı haneden olmayan diğer yolculara tıbbi maske takma zorunluğu getirilmesi, maske ve mesafe kurallarına riayet edilmesinin zor olduğu yerlerde hızlı testlerin yapılması, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanması ve insanlar arasındaki temasların kısıtlanması gibi ek önlemler alınabileceği aktarıldı.





‘ACİL FREN’ UYGULAMASI KARARLILIĞI





Son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısının 3 gün üst üste 100’ün üzerinde çıkması durumunda “acil fren” uygulanmasının kararlılıkla uygulanması gerektiği vurgulanan açıklamada, bu durumda 7 Mart öncesindeki önlemlerin yeniden uygulanmaya konulması istendi.





PASKALYA İÇİN ÖZEL ÖNLEMLER





Açıklamada nisan başında kutlanacak Paskalya Bayramı kapsamında temasların azaltılması amacıyla kısıtlamaların getirilmesinin kararlaştırıldığına işaret edilerek, 1 ve 3 Nisan’ın bir defaya mahsus “tatil günü” olarak tanımlanacağı ifade edildi. Paskalya Bayramı vesilesiyle 2 Nisan Cuma ve 5 Nisan Pazartesi daha önce tatil günü olarak belirlenmişti.





14 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLAR KAPSAM DIŞI





Böylelikle 1-5 Nisan’da evde kalma prensibinin geçerli olacağına işaret edilen açıklamada, bu dönemde en fazla iki hane halkının bir araya gelmesine izin verileceği ancak toplanan kişilerin sayısının 5 ile sınırlandırılacağı, 14 yaş altındaki çocukların bu sınırlama kapsamına alınmayacağı aktarıldı.





MARKETLER SADECE 3 NİSAN’DA AÇIK





Bu tarihlerde kamusal alanda toplanmaların yasaklanacağı, gıda maddeleri satan marketlerin sınırlı bir şekilde sadece 3 Nisan’da açılmasına izin verileceği belirtilen açıklamada, dini cemaatlerden de etkinliklerini online gerçekleştirmelerinin rica edileceği kaydedildi.





ALMANYA’YA GİRİŞLERDE TEST OLMA ZORUNLULUĞU





Nisandan itibaren salgınla mücadele kapsamında testlerin yapılmasının önemli rol oynayacağı ifade edilen açıklamada, hükümetin Enfeksiyon Yasası’nda yapacağı değişiklikle ülke dışından Almanya’ya girişlerde yolculara test olma yükümlüğünün getirileceği belirtildi.





‘SEYAHAT ETMEYİN’ UYARISI





Açıklamada ayrıca işverenlere, çalışanlarına evden çalışma imkanı vermeleri çağırısında bulunulurken halktan da mümkün olduğunca seyahat etmemeleri istendi.





MERKEL: HENÜZ VİRÜSÜ YENEMEDİK





Sağlık sisteminin kapasitesinin sonuna gelmesini önlemek istediklerini anlatan ve henüz virüsün yenilmediğini kaydeden Merkel, bu dönemde Covid-19’a yakalanan birçok orta yaşlı ve gencin hastalığının ağır geçmeye başladığını belirtti.





Başbakan Merkel, Covid-19 aşılarına genel bir ihracat yasağı getirilmesine karşı olduğunu belirterek, aşı üretiminde çeşitli uluslararası bağımlılıkların bulunduğunu, bu konuda tedarik zincirlerine bakılması gerektiğini ifade etti.