TSK'ya büyük cadı avı: 184 gözaltı

İzmir merkezli 52 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda TSK'ya sözde itirafçı ifadeleri çerçevesinde büyük gözaltı dalgası geldi. 123’ü muvazzaf 146 asker ile 38’i askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 184 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





Gözaltı kararı bulunanlar arasında 2 albay, 7 binbaşı, 10 yüzbaşı, 22 üsteğmen, 2 teğmen, 95 astsubay, 8 uzman çavuş rütbesinde kişi olduğu öğrenildi. Askerlerin 6’sının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 39’unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 97’sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 4’ünün Jandarma Genel Komutanlığı mensubu olduğu belirtildi.





Gözaltılara gerekçe olarak ankesörden aranmış olma ya da gizli tanık ve sözde itirafçı gibi kriterlerin uygulandığı belirtildi.