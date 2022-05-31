Samanyolu Haber /Dünya / Belçika'da kamu çalışanlarından grev kararı /31 Mayıs 2022 21:48

Belçika'da kamu çalışanlarından grev kararı

Yaşanan hayat pahalılığı bir ülkede daha kitlesel tepkilere neden oldu. Belçika'daki kamu emekçilerinin daha iyi şartlar için grev kararı aldığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Dünyanın birçok ülkesini etkileyen yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı bir ülkede daha kitlesel tepkilere neden oldu.

Evrensel'de yer alan habere göre Belçika'da kamu emekçilerini temsil eden bütün işçi sendikaları 24 saatlik greve çıktı.

Sendikalar, son dönemde hayat pahalılığının çalışanların alım gücünü düşürdüğüne dikkati çekerek, işçi haklarına daha fazla saygı gösterilmesini, çalışma koşullarının, ücretlerin ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesini, personel eksikliğinin giderilmesini ve kamu yatımlarının artırılmasını talep etti.

Grev nedeniyle ülke genelinde özellikle federal, bölgesel ve yerel kamu hizmetleri aksadı. Tren seferleri, toplu taşıma, belediye, posta, eğitim, ceza infaz kurumları ve kamu yayıncılığı yapan kurumların hizmetlerinde de kesintiler yaşandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belçika'da kamu çalışanlarından grev kararı Sonraki Haber >>

15 Temmuz Köprüsü'nde olay: Ahmet Şık ve Erkan Baş polisle kavga etti!

15 Temmuz Köprüsü'nde olay: Ahmet Şık ve Erkan Baş polisle kavga etti!

Esenyurt'ta yine 'Suriyeli' gerginliği

Esenyurt'ta yine 'Suriyeli' gerginliği

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Türkiye vatandaşının doları bozmadılar

Türkiye vatandaşının doları bozmadılar

Akaryakıt zamları Güldür Güldür’de: ‘Bir yılda ne değişebilir ki?’

Akaryakıt zamları Güldür Güldür’de: ‘Bir yılda ne değişebilir ki?’

Harun Tokak- Gurbet gençleri

Harun Tokak- Gurbet gençleri

Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?

Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?

Süleyman Soylu hakkında korkunç iddia

Süleyman Soylu hakkında korkunç iddia

Ünlü anketçi AKP’nin seçim oyununu deşifre etti

Ünlü anketçi AKP’nin seçim oyununu deşifre etti

“-3 liraya su mu olur?… -İçme, eskiden su mu içiyordun?”

“-3 liraya su mu olur?… -İçme, eskiden su mu içiyordun?”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:07:44