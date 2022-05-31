Belçika'da kamu çalışanlarından grev kararı

Dünyanın birçok ülkesini etkileyen yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı bir ülkede daha kitlesel tepkilere neden oldu.







Evrensel'de yer alan habere göre Belçika'da kamu emekçilerini temsil eden bütün işçi sendikaları 24 saatlik greve çıktı. Belçika'da kamu emekçilerini temsil eden bütün işçi sendikaları 24 saatlik greve çıktı.

Sendikalar, son dönemde hayat pahalılığının çalışanların alım gücünü düşürdüğüne dikkati çekerek, işçi haklarına daha fazla saygı gösterilmesini, çalışma koşullarının, ücretlerin ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesini, personel eksikliğinin giderilmesini ve kamu yatımlarının artırılmasını talep etti.Grev nedeniyle ülke genelinde özellikle federal, bölgesel ve yerel kamu hizmetleri aksadı. Tren seferleri, toplu taşıma, belediye, posta, eğitim, ceza infaz kurumları ve kamu yayıncılığı yapan kurumların hizmetlerinde de kesintiler yaşandı.