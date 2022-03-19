Samanyolu Haber /Gündem / Belçika'dan nükleer santral kararı /19 Mart 2022 16:57

Belçika'dan nükleer santral kararı

Belçika, 2025'te kapatmayı planladığı nükleer güç santrallerinin faaliyet süresini 10 yıl uzatma kararı aldı.

SHABER3.COM

Belçika'da hükümet ortağı siyasi partilerin temsilcileri, ülkenin enerji stratejisini belirlemek üzere toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan Belçika Başkanı Alexander De Croo, Rusya-Ukrayna savaşının, belirsizlikleri artırdığını söyledi.

De Croo, ülkedeki nükleer santrallerin 2025 yılında kapatılması kararından vazgeçtiklerini belirterek, "İki nükleer reaktörün faaliyet süresinin 10 yıl uzatılmasına karar verdik." dedi.

Ülkede en son inşa edilen reaktörlerin süresini uzatacaklarına dikkati çeken De Croo, bunun enerji arz güvenliğini sağlamak için yeterli olmayacağını, ilave olarak iki doğal gaz santrali kuracaklarını ifade etti.

De Croo, ülkedeki yenilenebilir enerji yatırımlarına da hız vereceklerine dikkati çekerek, özellikle rüzgar santrallerine ve güneş panellerine 1 milyar Euro ilave kaynak sağlayacaklarını belirtti.

Ayrı bir destek paketi de hazırladıklarını anlatan De Croo, bu kapsamda ısı pompaları ve güneş panelleri gibi ürünlerdeki KDV oranını yüzde 6'ya düşüreceklerini aktardı.

Belçika'da, Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4 adet, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3 adet olmak üzere toplam 7 reaktör bulunuyor.

Bu reaktörlerin ürettiği elektrik, normal şartlarda ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor.

Son karar doğrultusunda ülkenin 1985 yılında inşa edilen Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin faaliyet süreleri 10 yıl daha uzatılacak. Bu biner megavatsaatlik reaktörler 2036'ya kadar çalışmaya devam edecek.

Belçika hükümeti, geçen yıl ülkenin enerji stratejisini görüşmüş ve nükleer güç santrallerinin 2025 yılında faaliyetine son verilmesi planında uzlaşılmıştı. Nükleer santrallerin kapatılması sonucunda ortaya çıkan elektrik üretim açığının ise doğal gaz santralleri ile sağlanmasına karar verilmişti.

Ancak, Rusya-Ukrayna savaşı, nükleer santralleri kapatma kararının değişmesine neden oldu.
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