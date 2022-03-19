Yıllardır gergin olan Türkiye-Hollanda ilişkilerinde yeni dönem

Hollanda ile Türkiye arasında 2017 yılından bu yana gergin olan ilişkilerin, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin salı günü Ankara'ya yapacağı ziyaretle yeni bir aşamaya evrilmesi bekleniyor.





Hollanda Başbakanı, "Kişisel ilişkilerimiz her zaman iyi kaldı" dediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi konuğu olarak Ankara'da temaslarda bulunacak.





BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, şu anda Almanya dışında az sayıda Avrupa ülkesinin Türkiye ile yakın temasta olduğuna işaret eden Rutte, bunun daha fazla ülke tarafından yapılması gerektiğini söyledi.





Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yapan Rutte, Türkiye'ye ziyaret sözü vermişti. Rutte, 24 Mart'taki olağanüstüsü NATO liderler zirvesi öncesi Ankara'ya gitmenin daha uygun olacağını bildirdi.





Hollanda medyasına göre, Erdoğan'ın son dönemde hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski ile temas halinde olan sayılı liderlerden biri olması, ziyareti önemli kılan etkenlerden biri.