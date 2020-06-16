Samanyolu Haber /Gündem / Belçikalılara 12 ülke kapılarını kapattı /16 Haziran 2020 12:54

Belçikalılara 12 ülke kapılarını kapattı

Nüfus oranına göre koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Belçika’nın vatandaşlarına 12 Avrupa ülkesinin sınırlarını açmayacağı bildirildi.

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Belçika Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan güncel bilgilere göre, Brüksel kapılarını tüm Avrupa Birliği (AB), Schengen ülkeleri ve İngiliz vatandaşlarına açtı. Belçikalıların, Almanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, İsveç, İsviçre ve Liechtenstein’a kısıtlama olmadan gidebileceği belirtildi.

Avusturya, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Letonya, Litvanya, Portekiz, İngiltere, Slovenya ve İzlanda’ya giden vatandaşların, karantina ya da farklı tecrit kurallarına tabi tutulabileceği bildirildi. Belçika vatandaşlarının Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Danimarka, İspanya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, Malta, Romanya, Slovakya, Norveç ve İrlanda’ya girişlerinin ise şimdilik yasak olduğu aktarıldı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelere dünden itibaren iç sınır kısıtlamalarının tümünün kaldırılmasını tavsiye etmişti.
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