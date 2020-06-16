Kuran ve hadis kitapları suç delili diye sergilendi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Gülen Cemaati’nin yeniden yapılanma çabalarına karşı çalışma başlatıldı.









Mersin il imamı olduğu iddia edilen ve C.S’nin yakalanması yönelik operasyon düzenlendi.





C.S, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Elazığ’da gözaltına alındı.





Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Mustafa Ünal Uysal’ın bildirdiğine göre, yakalanan kişinin evinde, Fethullah Gülen imzalı saat, “kıtmir” yazılı kolye, 51 yasaklı yayın kitap, dijital materyaller ve bir kısım notların yazıldığı not defterleri ele geçirildiği öne sürüldü. KOM’da sergilenen yasak kitaplar arasında Elmalılı Kur’an meali ve tefsiri, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, El-Kulûbu’d-Dâria adlı dua kitabı ve Kütübi Sitte adlı hadis ansiklopedisi dikkati çekti.





TEK PARTİ İKTİDARINI SUÇLUYORLARDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sürekli atıfta bulunuğu CHP’nin Tek Parti iktidarında Kuran’ın yasaklandığını, suç sayıldığını ve insanların Kuranları ahırda sakladıklarını iddia ediyordu. Mersin KOM tarafından ise medyaya açık biçimde Kuran ve Hadis kitapları suç unsuru olarak sergilendi. Devletin Anadolu Ajansı da fotoğrafları servis etti.