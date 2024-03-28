Samanyolu Haber /Gündem / Belediye Başkanı, kendisine oy vermeyeceğini söyleyen vatandaşı tartakladı /28 Mart 2024 19:33

Belediye Başkanı, kendisine oy vermeyeceğini söyleyen vatandaşı tartakladı

Antalya'nın Serik Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkan Adayı Enver Aputkan, kızını haksız yere işten çıkardığını öne sürüp oy vermeyeceğini söyleyen 70 yaşındaki Muhammet Büyükkaya'yı tartaklayıp, yumruk attı.

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Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan, ilçenin Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptığı sırada emekli esnaf 70 yaşındaki Muhammet Büyükkaya ile karşılaştı.

Büyükkaya, iddiaya göre kızını haksız yere işten çıkardığı gerekçesiyle Enver Aputkan'a oy vermeyeceğini söyleyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine tartışma yaşandı.

Çevredekiler araya girip, Enver Aputkan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak bu sırada Aputkan, Muhammet Büyükkaya'nın yüzüne yumruk atarak, tartakladı. Vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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