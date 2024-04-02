Samanyolu Haber /Gündem / Belediye Başkanını kurayla belirlediler: Hangi partinin adayı kazandı? /02 Nisan 2024 17:26

Belediye Başkanını kurayla belirlediler: Hangi partinin adayı kazandı?

Çıldır'da AKP ve CHP'li başkan adaylarının eşit oy alması üzerine, İlçe Seçim Kurulu yaptığı kura çekimi ile AKP'li isim belediye başkanı oldu.

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Ardahan’ın Çıldır ilçesinde yapılan seçimlerde AKP ve CHP adaylarına oyların eşit çıkması nedeniyle İlçe Seçim Kurulu’nda yapılan kura çekimine göre belediye başkanı belirlendi.

Çıldır'da AKP ve CHP adaylarına oyların eşit çıkması nedeniyle İlçe Seçim Kurulu’nda kura çekimi yapıldı.

İlçe Seçim Kurulu, AKP adayı Yakup Kemal Azizoğlu ile CHP adayı Nurettin Aygün’ün seçim sonucunda 452’şer oy almasının ardından belediye başkanının belirlenebilmesi için kura çekimine karar verdi.

Seçim Kurulu’nda partililerin huzurunda yapılan kurada, AKP adayı Kemal Yakup Azizoğlu’nun ismi çıktı.

Azizoğlu, adliye çıkışında gazetecilere, "Kazandık, ilçemize Ardahan’ımıza hayırlı olsun" dedi.
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