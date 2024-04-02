Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin itirazı kabul edildi: DEM Parti, rekor fark attığı Diyarbakır'da mazbata alamadı /02 Nisan 2024 17:11

AKP'nin itirazı kabul edildi: DEM Parti, rekor fark attığı Diyarbakır'da mazbata alamadı

Diyarbakır'da yüzde 30'dan fazla farkla seçimi kazanan DEM Partili Serra Bucak Küçük'e, AKP'nin itirazı sonucu mazbatası verilmedi.

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Yerel seçimde yüzde 64.09 oy oranı ile yüzde 16.83 oy alan AKP'yi rekor bir farkla geçerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kazanan DEM Parti adayına mazbata verilmedi.

AKP İl Başkanlığı’nın İl Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz sonucunda Serra Bucak Küçük'e mazbata verilmeyeceğinin söylendiği kaydedildi.

Gazete Duvar'dan alınan habere göre, DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin, AKP'nin itirazını bilinçli ve planlı bir hamle olarak değerlendirdi.

Şahin, "Bu kez alamayacaklar, halkın iradesini gasp edemeyecekler" dedi.
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