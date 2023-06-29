Samanyolu Haber /Gündem / Belediyelerde büyük batak /29 Haziran 2023 10:13

Belediyelerde büyük batak

Toplam bin 391 belediyede gelirdeki artış, giderdeki artışın altında kaldı. 2022 yılında belediyelerin harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 116,2 arttı.

SHABER3.COM

Türkiye'de 30'u büyükşehir, 51'i il, 922'si ilçe ve 388'i de belde olmak üzere bin 391 belediye bulunuyor. Türkiye'de yaklaşık 86 milyonluk toplam nüfusun yüzde 78,15'i büyükşehir belediyesi sınırlarında, yüzde 16,6'sı diğer belediye sınırlarında, yüzde 5,2'si ise köy sınırları içerisinde yaşıyor.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından önceki gün yayınlanan ‘Genel Faaliyet Raporu' uyarınca belediye harcamalarında yüksek miktarlı artışlar dikkat çekti. Bu artışlarda ‘'Mal ve Hizmet Alımları'' kalemi önemli yer tuttu.

2022 yılında belediyelerin harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 116,2 arttı. Bütçe gelirlerindeki artış ise 93,8'de kaldı. Gelirdeki artış giderdeki artışın altında oldu ve tüm belediyeler 2022 yılında toplam 41 milyar 623 milyon TL açık verdi.

Rapordaki tespitler
Genel Faaliyet Raporu'nda şöyle denildi:

“Bütçe giderlerinin artışında yüzde 115,8 artan ve 126 milyar 562 milyon liraya ulaşan mal ve hizmet alımları ile yüzde 153,9 oranında artış göstererek 106 milyar 473 milyon liraya ulaşan sermaye giderleri etkili olmuştur. Belediyelerin bütçe gelirlerinin artmasında ise vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, bağış ve yardımlar, özel gelirler, faizler, paylar, cezalar ve sermaye gelirlerindeki artışlar etkilidir. 2022 yılında bir önceki yıla göre vergi gelirlerinde yüzde 63,4, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde yüzde 90,6, bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde yüzde 109,1, genel bütçe gelirlerinden belediyelere verilen paylarda ise yüzde 94,2 artış yaşanmıştır.''
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belediyelerde büyük batak Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:35:33