Samanyolu Haber /Gündem / Benzin, morotin ve LPG'ye yeni zam açıklaması /31 Aralık 2021 20:23

Benzin, morotin ve LPG'ye yeni zam açıklaması

EPGİS, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1.29 lira, benzine 61 kuruş ve LPG'ye de 78 kuruş zam yapıldığını açıkladı. Zam, gece yarısından itibaren geçerli olacak.

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2022 yılı akaryakıt fiyatlarına yapılan zamla başlıyor. Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı olduğu duyuruldu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1.29 lira, benzine 61 kuruş ve LPG'ye de 78 kuruş zamyapıldığını açıkladı.

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, zam pompa fiyatlarına yansıyacak. Zam, 1 Ocak 2022 itibariyle geçerli olacak.

EPGİS tarafından yapılan açıklamada, "Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

EPGİS tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Motorinde   1,29
Benzinde    0,61
LPG’de       0,78  TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
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