‘Benzin ve motorinde 1 TL’nin üzerinde zam olacak’ iddiası

Petrol fiyatları son 7 yılın zirvesine çıktı. Herkes benzin ve mazota zam olup olmayacağını merak ediyor. İddiaya göre bu ay içerisinde benzin ve motorine 1 TL civarında zam yapılacak.
Doç. Dr. Oğuz Demir, bu konuyla ilgili paylaşımında şunları yazdı: “Sürekli benzin sorusu geliyor.. Mevcut durumda Cuma geceden geçerli olmak üze re 1,20-1,60 TL arasında bir zam muhtemel. Motorinde 1 TL’nin üzerinde ve pazartesi geceden geçerli olacak şekilde… Olağanüstü bir durum var ve etkileri oldukça olumsuz. Umarım bir an evvel sona erer.”
Medyaya yansıyan haberlere göre ismini vermek istemeyen bir yetkili ise dünkü açıklamasında “İndirimi unutun. Bu ay içerisinde benzin ve motorine büyük olasılıklı 1 TL civarında zam yapılacak.” dedi.