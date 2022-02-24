‘Benzin ve motorinde 1 TL’nin üzerinde zam olacak’ iddiası

Petrol fiyatları son 7 yılın zirvesine çıktı. Herkes benzin ve mazota zam olup olmayacağını merak ediyor. İddiaya göre bu ay içerisinde benzin ve motorine 1 TL civarında zam yapılacak.





Doç. Dr. Oğuz Demir, bu konuyla ilgili paylaşımında şunları yazdı: “Sürekli benzin sorusu geliyor.. Mevcut durumda Cuma geceden geçerli olmak üze re 1,20-1,60 TL arasında bir zam muhtemel. Motorinde 1 TL’nin üzerinde ve pazartesi geceden geçerli olacak şekilde… Olağanüstü bir durum var ve etkileri oldukça olumsuz. Umarım bir an evvel sona erer.”