Samanyolu Haber /Gündem / Benzine ÖTV geri döndü /22 Aralık 2021 12:37

Benzine ÖTV geri döndü

Akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) geri döndü. Dövizdeki düşüşe bağlı olarak benzin, motorin ve LPG’ye vergi artışı yapılacak. Dolardaki düşüş, akaryakıt fiyatlarına sınırlı indirim olarak yansıyacak.

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 Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ÖTV kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan akaryakıt ürünlerinin ÖTV tutarlarının düzenlenmesine dair Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu artış hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV tutarlarını geçmeyecek.

Uygulama, belirlenecek ÖTV tutarları her bir mal itibarıyla 2 Nisan 2020 tarihinde uygulanan ÖTV tutarlarına ulaştığında, bu tutarlara ulaşan her bir mal bakımından yürürlükten kalkmış sayılacak.

ARTAN FİYATLAR NEDENİYLE SIFIRLANMIŞTI
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların ÖTV’den otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasını sağlamaya yönelik sistem olarak tanımlanan ve 2019’da yeniden uygulamaya konulan eşel mobil sistemi nedeniyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV oranı, artan fiyatlar nedeniyle sıfırlanmıştı.

Eşel-mobil sisteminin ocak-ağustos döneminde enflasyonu düşürücü etkisi 1.42 puan doğrudan, 1.06 puan ise dolaylı olmak üzere toplamda 2.48 puan olarak hesaplanmakta.
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