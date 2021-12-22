Samanyolu Haber /Dünya / Kosova, hapishane hücrelerini Danimarka'ya kiralamak için anlaştı /22 Aralık 2021 12:14

Kosova, hapishane hücrelerini Danimarka'ya kiralamak için anlaştı

Kosova, hapishane hücrelerini Danimarka'ya kiralamak için anlaştı

SHABER3.COM

Kosova, Danimarka'ya 300 hapishane hücresi kiralamayı kabul etti. Karar ile İskandinav ülkesinde hapishanelerin doluluk oranlarının düşürülmesi amaçlanıyor.

Pazartesi günü bu konuda politik bir deklarasyon imzalayan iki ülkenin ortak açıklamasına göre kira sözleşmesi ilk etapta beş yıl geçerli olacak.

Danimarka, bu hücreler için Kosova'ya beş yıl boyunca, yıllık 15 milyon euro ödeyecek. Ülke bu yolla Kosova'da yeşil enerjiyi fonlamayı da planlıyor.

Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup yaptığı açıklamada,"[Anlaşma] cezaevlerimizde alan yaratacak ve gardiyanlarımız üzerindeki baskıyı hafifletecek. Aynı zamanda sınır dışı edilen üçüncü ülke vatandaşlarına da açık bir sinyal gönderecek: Geleceğiniz Danimarka'da değil ve bu nedenle burada hapis yatmamalısınız." dedi.

Her iki ülkedeki aktivistler, Danimarka'nın istenmeyen yabancı mahkumları diğer ülkelere veya ailelerinden uzağa göndermemesi gerektiğini söyleyerek anlaşmayı eleştirdi.

Bakan, "Bunun kurallar dahilinde olmasını sağlamak için elimizden geleni yaptık. Danimarka'daki cezaevleri için geçerli olan aynı kurallar geçerli olacak." dedi ve ekledi: "Elbette zor olsa da, sınır dışı edilen mahkumlar ziyaretçi kabul edebilecekler."

Kosova Adalet Bakanı Albulena Haxhiu ise Kosova'ya gönderilenlerin yüksek riskli mahkumlar olmayacağını söyledi.

Terör suçlarından hüküm giymiş veya ölümcül hastalığı olan hiç kimse Kosova'ya gönderilmeyecek.

Hapishanedeki mahkumlar için Danimarka kanunları geçerli olacak.

AB vatandaşı olmayan suçluları barındıracak

Kiralanan hücreler, AB vatandaşı olmayan ve cezalarının ardından Danimarka'dan sınır dışı edilecek suçluları barındıracak.

Kosova'nın ise 700 ila 800 kişilik atıl hapishane hücresi var.

Kosova, 2023'te yürürlüğe girecek anlaşma için başkenti Priştine'den yaklaşık 50 km uzaklıkta Gilan'daki hapishaneyi kullanacak. Bunun için Danimarka'dan önümüzdeki 10 yıl içinde toplam 210 milyon euro alacak. Danimarkalı bakanlar Salı günü hapishaneyi ziyaret edecekler.

Anlaşmanın Kosova parlamentosunda üçte iki çoğunlukla onaylanması gerekiyor.

Danimarka'nın hapishane nüfusu son yıllarda artarken, gardiyanların sayısı düştü.

2015'ten bu yana Danimarka'daki mahkum sayısı 3 bin 400'den 4 bin 200'e yükselirken, gardiyan sayısı 2 bin 500'den 2 bine düştü.

Haekkerup, geçen hafta Danimarka'nın hapishane açığının 2025 yılına kadar bin kişiye yükseleceğini söylemişti.

Son yıllarda Danimarka göçmenlik konusunda katı bir yaklaşım sergiliyor. Ülke, sığınmacı genç çiftleri ayırma kararı da dahil olmak üzere göçmenler için farklı kısıtlamalar getirdi.

Geçen hafta, ülkenin eski Göçmen Bakanı Inger Stoejberg, tarihi bir davada, çiftleri yasadışı olarak ayırmaktan suçlu bulundu.

Mahkeme, Stoejberg'in 2016 yılında çiftleri ayırma kararının hukuka aykırı olduğuna karar verdi ve eski Bakan 60 günlük hapis cezasına çarptırdı.

Mahkumları ihraç etme fikri Avrupa'da yeni değil; Norveç ve Belçika daha önce Hollanda'da hapishane hücreleri kiralamıştı.
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