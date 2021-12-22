Kosova, hapishane hücrelerini Danimarka'ya kiralamak için anlaştı

Kosova, Danimarka'ya 300 hapishane hücresi kiralamayı kabul etti. Karar ile İskandinav ülkesinde hapishanelerin doluluk oranlarının düşürülmesi amaçlanıyor.





Pazartesi günü bu konuda politik bir deklarasyon imzalayan iki ülkenin ortak açıklamasına göre kira sözleşmesi ilk etapta beş yıl geçerli olacak.





Danimarka, bu hücreler için Kosova'ya beş yıl boyunca, yıllık 15 milyon euro ödeyecek. Ülke bu yolla Kosova'da yeşil enerjiyi fonlamayı da planlıyor.





Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup yaptığı açıklamada,"[Anlaşma] cezaevlerimizde alan yaratacak ve gardiyanlarımız üzerindeki baskıyı hafifletecek. Aynı zamanda sınır dışı edilen üçüncü ülke vatandaşlarına da açık bir sinyal gönderecek: Geleceğiniz Danimarka'da değil ve bu nedenle burada hapis yatmamalısınız." dedi.





Her iki ülkedeki aktivistler, Danimarka'nın istenmeyen yabancı mahkumları diğer ülkelere veya ailelerinden uzağa göndermemesi gerektiğini söyleyerek anlaşmayı eleştirdi.





Bakan, "Bunun kurallar dahilinde olmasını sağlamak için elimizden geleni yaptık. Danimarka'daki cezaevleri için geçerli olan aynı kurallar geçerli olacak." dedi ve ekledi: "Elbette zor olsa da, sınır dışı edilen mahkumlar ziyaretçi kabul edebilecekler."





