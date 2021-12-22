Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş'tan 'siyasi yasak' açıklaması: Siyaset yapmak için altın varaklı koltuklara ve saraylara gerek yok /22 Aralık 2021 12:11

Demirtaş'tan 'siyasi yasak' açıklaması: Siyaset yapmak için altın varaklı koltuklara ve saraylara gerek yok

5 yılı aşkın bir süredir Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, kendisine yönelik siyasi yasak istemiyle ilgili olarak, "Siyaset yapmak için altın varaklı koltuklara ve saraylara gerek yoktur" dedi

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5 yılı aşkın bir süredir Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisi hakkındaki siyasi yasak talebine ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne bir dilekçe gönderdi.

HDP'nin eski eş genel başkanının yüce mahkemeye gönderdiği dilekçeyi eşi Başak Demirtaş sosyal medyada hesabından yayınladı. 

DEMİRTAŞ: ÖNEMLİ OLAN DİLEKÇEDE NEREDE OLDUĞUNUZ DEĞİL YÜREĞİNİZİN NEREDE VE KİMİN İÇİN ATTIĞIDIR

Selahattin Demirtaş dilekçede, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyaseti koltuk, makam, mevki ve parti üyeliğinden ibaret sanıyor olsa gerek ki, bana siyaseti yasaklayabileceğini iddia ediyor" ifadelerini kullandı.


 
Yazdığı savunmada "Siyaset yapmak için altın varaklı koltuklara ve saraylara gerek yoktur. Önemli olan nerede olduğunuz değil, yüreğinizin nerede ve kimler için attığıdır." ifadelerine yer veren Demirtaş dilekçesinin sonunda, "Mahkemeniz bana siyasi yasak getirirse kararın son cümlesi olarak şunu yazmanızı arz ve talep ediyorum: ‘Siyasi yasak getiriyoruz ama bir işe yarayacağından da emin değiliz'” ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın dilekçesinin tamamı şu şekilde:

İddianameye karşı kapsamlı hukuki savunmayı avukatlarım Mahkemenize sunacaklar. Ben sadece, birkaç cümleyle düşüncelerimi arz etmek istiyorum.

“Kürt-Zaza”, “Müslüman”, “başı kapalı”, “yoksul” bir “kadın” doğurdu beni. Anamın bütün kimlikleri bu coğrafyada sorun olarak görüldüğünden, ben de benzerlerim gibi doğuştan ve mecburen siyasetçiyim.


 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyaseti koltuk, makam, mevki ve parti üyeliğinden ibaret sanıyor olsa gerek ki, bana siyaseti yasaklayabileceğini iddia ediyor.

Beş yıldan fazla süredir siyasi rehine olarak tutulduğum yüksek güvenlikli bir cezaevi hücresinde, beyaz bir plastik sandalyeden başka koltuğum da makamım da olmadı.

''BENİM YÜREĞİM HER DAİM YOKSUL, EMEKÇİ HALKIMIZIN MAZLUM YÜREĞİYLE BIRLIKTE ATIYOR''

Ancak yine de dışarıdayken ne kadar siyasetçiysem içeride de o kadar siyasetçi olduğumu rahatlıkla belirtebilirim. Siyaset yapmak için altın varaklı koltuklara ve saraylara gerek yoktur. Önemli olan nerede olduğunuz değil, yüreğinizin nerede ve kimler için attığıdır. Benim yüreğim her daim yoksul, emekçi halkımızın mazlum yüreğiyle birlikte atıyor. Halkımızın yüreğinin de benimle birlikte attığını biliyorum. Bana siyaset yapma zeminini sağlayan en önemli etken de budur.


 
Şayet Mahkemeniz bana siyasi yasak getirirse kararın son cümlesi olarak şunu yazmanızı arz ve talep ediyorum:

“Siyasi yasak getiriyoruz ama bir işe yarayacağından da emin değiliz.”

Kararınızın Türkiye toplumu ve ortak geleceğimiz açısından katkı sağlayıcı nitelikte, tarih önünde ve halkın huzurunda gururla savunacağınız şekilde olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum.
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