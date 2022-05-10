Samanyolu Haber /Gündem / Benzine zam geliyor /10 Mayıs 2022 10:59

Benzine zam geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı zamlanacak.

SHABER3.COM

Akaryakıt sektörü kaynaklarının sozcu.com.tr ile paylaştığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 78 kuruş zamlanacak.

Motorinde ise bu gece değişim olmayacak.

Döviz kurları ile petrol ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki değişim, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

YENİ FİYAT NE OLACAK?
Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,11 TL’ye, Ankara’da 21,22 TL’ye, İzmir’de 21,23 TL’ye yükselecek.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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