Benzinin litresi 26 TL’yi, mazotun litresi 25,5 TL'yi aşacak

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımında, bu gece itibariyle benzine 1 lira 10 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş zam beklendiğini belirtti. Geçtiğimiz hafta benzinin fiyatı 70 kuruş, motorinin fiyatı ise 97 kuruş artmıştı. 27 Mayıs’ta benzine 1 lira 45 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş zam gelmişti.







Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir sene önce 7,72 TL, yıl başında 12,29 TL idi. Benzine son bir yılda yüzde 224, yıl başından bu yana yüzde 103 oranında zam geldi. Benzinin litresi İstanbul’da 26 lirayı aşacak.







Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir sene önce 7,20 TL, yıl başında 11,43 TL idi. Motorine son bir yılda yüzde 239, yıl başından bu yana yüzde 113 oranında zam geldi. Motorin litre fiyatı İstanbul’da 25 lira 50 kuruşu geçecek.