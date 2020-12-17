Berak Albayrak operasyonu başladı

Kamu sigorta şirketlerinin kısa süre önce birleştirilmesiyle kurulan ve 1 Eylül’de resmen faaliyete geçen Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’te üst yönetiminde Berat Albayrak'a yakın isimler azledildi.





Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan bilgilere göre 9 Temmuz’da Türkiye Sigorta (Ziraat Sigorta, Halk Sigorta, Güneş Sigorta) Genel Müdürü olan Alper Karayazgan ile genel müdür yardımcıları Atakan Bektaş, Emre Bayram ve Hakan Muştu görevlerinden ayrıldı. Dört isim danışman kadrosuna tayin edildi.





Yönetim kurulu başkanı ve icra kurulu başkanı Atilla Benli genel müdürlük görevini de üstlendi. 9 Temmuz’da tesis edilen icra kurulu lağvedilirken, genel müdür yardımcılıklarına da atamalar yapıldı.





BİREYSEL EMEKLİLİK CENAHINDA DA OPERASYON





Atilla Benli, Türkiye Hayat Emeklilik (THE) genel müdürlüğü görevin de üstlendi. THE'nin genel müdürü Cenk Kurt da danışman yapıldı. Genel müdür yardımcılarından Faruk Gökçen ise görevinden ayrıldı.





Cumhuriyet’in haberine göre açıklamalarda “üst yönetimde yalınlaşma ve verimlilik” vurgusu yapılırken, kulislerde "Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifası sonrası onun ekibi olarak nitelenen isimlerin aktif görevden alınması." yorumu öne çıkıyor.