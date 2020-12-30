Berat Albayrak Meclis'te gündem oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığından istifası sonrası ortadan kaybolan Berat Albayrak, Meclis’te muhalefetin gündemi oldu. CHP’li Engin Altay, “128 miyar dolar kayıp, damat da kayıp. Damat nerede” derken Gelecek Partili Selçuk Özdağ ise, “Bu ülkenin en kudretli ikinci adamı idi. Siyasi ve insani olarak soruyorum: Berat Albayrak nerede” diye sordu.







Hazine ve Maliye Bakanlığından istifası sonrası bir daha kamuoyu önüne çıkmayan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak, Meclis’te muhalefetin gündemi oldu.





CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında hükumetin ekonomi politikasını eleştirerek Berat Albayrak’ın durumunu sordu.





BOŞALAN HAZİNEDEN SONRA KAYBOLAN BİR DAMAT VAR





Altay, şunları söyledi: “İki kaybımız var. Kur düşükken kaybolan 128 milyar dolardan bahsediyorum. Bu aziz milletimizin parasıdır, milletin parasıdır, beytülmaldir. Dolar yükselmeden piyasaya sürülen 128 milyar kimlere verilmiştir? Kimler düşük kurla Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doları iç etmiştir. Bu vahim, acı kaybın bulunması lazım. Bir kaybımız daha var. Boşalan hazineden sonra kaybolan bir damat var. 128 miyar dolar kayıp, damat da kayıp. Damat nerede? Bu ülkede Hazine ve Maliye Bakanlığı, öncesinde Enerji Bakanlığı yapmış bir kimsenin istifa ettikten sonra nerede olduğunu bilmek siyasette şeffaflığın da bir gereğidir. Sağlık sorunu var ise Allah’tan acil şifa dilerim. Ama devletin hazinesi ve maliyesinin teslim edildiği bir damat istifa edip orta yerden kaybolmuşsa bu kayıptır. Bu kaybın da bulunması lazım.”





ANİDEN KAYBOLDU





Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ise, sosyal medya hesabından Albayrak’ın durumunu sordu. Özdağ, “51 gün oldu! Evet, tam 51 gün önce bu ülkenin en kudretli ikinci adamı idi. Ülkenin 130 milyar doları hiç edilirken müjdeler veriyordu. Sadece bir bakan da değildi, CB damadı idi. Sonra bir gece yarısı aniden kayboldu. Siyasi ve insani olarak soruyorum: Berat Albayrak nerede” ifadelerini kullandı.