Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki'den dikkat çeken iddia: Berat Albayrak'ın kitabı sansüre mi uğradı?





Beki, Kasım 2020'de Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'ın “At izi, it izine karıştı. Hak ile batılı ayırmak zorlaştı. Mevla sonumuzu hayreylesin.” sözlerini hatırlatarak, "Ne oldu da tam kanatlanıp uçuşa geçiyorken birdenbire bıraktı? Açıklamıyordu ama son satırları, karamsarlıkla dolmuş taşıyordu." diyeBeki, "2023 hayal ve umutlarını ertelemesi bile iktidarla fedailerini kızdırmadı. Fakat bir yankı ve heyecan uyandırmışa da benzemiyor." değerlendirmesini yaptığı yazısını şöyle sürdürdü:"Atik tetik bir Albayrak fedaisi, beklentiyi yükseltmişti.Berat Albayrak’ın kitabı, sansasyonel olacaktı. Yeri, yerinden oynatacaktı.Çünkü yüzünü kıbleye dönüp sırtını dolara yaslayan ve başından beri Albayrak’a düşmanlık edenleri, ifşa edecekti.Halbuki kitapta hesaplaşmanın hissi, intikamın kokusu, rövanşın arayışı bile yok.Bilindik ajan, tetikçi, hain, dış güç teranelerini tekrarlamaktan öteye gitmiyor.Kimsenin ipliğini pazara çıkarmadığı için de beklentileri karşılayamadı.Geriye şu soru kaldı:Acaba otosansüre mi uğradı, müdahale mi gördü, makaslanarak çıkarılan bölümleri var mı?Berat Bey bir döndü ama pir döndüğünü söylemek zor."