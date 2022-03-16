İşte Ali Erbaş'ın VIP araç saltanatı

‘MAKAM’DAN VAZGEÇTİ





Sık sık bütçe eleştirisiyle gündeme gelen, cami inşaatları için yurttaştan bağış toplayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın makam araçlarının, “!” gibi olmadığı ortaya çıktı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçen aralık ayında, eski başkan Mehmet Görmez’in kullandığı 11 yaşındaki makam aracına bindiğini söyleyerek “Geçenlerde bozuldu, yolda kaldık, koruma arabasına geçmek zorunda kaldım. Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz” demişti.Erbaş’ın tepki çeken bu açıklamasının ardından başlayan araç tartışmasına Diyanet’in resmi verileri nokta koydu. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün, Başkanlığın 2021 faaliyet raporuna yansıyan verilerine göre, Diyanet’in merkezde toplam 53 aracı bulunuyor. Bu araçların 48’i doğrudan Başkanlığınken, beşi ise Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) ait. Başkanlığa ait araçların 38’ini binek otomobiller oluşturuyor. İki adet minibüs, bir adet midibüs, iki adet otobüs, bir adet canlı yayın aracı, bir adet pikap, bir adet cenaze nakil aracı, bir adet VIP minibüs, bir adet de çevre temizleme aracı Başkanlık bünyesinde faaliyet gösteriyor. TDV’ye ait beş aracın ise üçü binek otomobil, biri VIP minibüs, biri de ambulanstan oluşuyor.Raporda, 2021’de kiralanan servis araçlarına ilişkin de bilgi yer aldı. Buna göre, 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasında 20’si midibüs, 40’ı minibüs, biri otobüs ve üçü midibüs/otobüs olmak üzere toplam 64 araç kiralandı. Bu araçların toplam koltuk sayısı ise 1455’e ulaştı.Makam aracı için “Yolda kaldık” diyen Erbaş, il dışı ziyaretlerinde Başkanlığın envanterinde bulunan VIP minibüsü kullanmaya başladı. Önceki gün Kütahya’ya giden Erbaş’ın bu ziyaretinden paylaşılan fotoğrafta, VIP minibüs kullanıldığı görülüyor. 3 Mart’ta da Kastamonu’ya giden Erbaş’ın, bu ziyareti de VIP minibüs ile gerçekleştirdiği paylaşımlara yansıdı.