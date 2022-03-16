Samanyolu Haber /Gündem / 'Zalim' yazılı mezar, polisi harekete geçirdi /16 Mart 2022 09:30

'Zalim' yazılı mezar, polisi harekete geçirdi

Antalya'da ihbar üzerine kazılan, ormanlık alandaki etrafı taşlarla çevrili mezardan ölü köpek yavrusu çıktı.

SHABER3.COM

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yol kenarında ateş yakmak için çalı toplayan 3 genç, üzerinde "Zalim" yazılı mermerin bulunduğu mezar görünümlü yeri fark etti.

Durumun şüpheli olduğunu düşünen gençler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, etrafı güvenlik şeridiyle çevirdi. Ekipler ön incelemenin ardından mezarın açılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden destek istedi.

Belediye ekipleri tarafından kazma ve kürekle açılan mezarda, poşet içerisinde ölü köpek yavrusu bulundu. Polisin yaptığı incelemenin ardından mezar toprakla kapatıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Zalim' yazılı mezar, polisi harekete geçirdi Sonraki Haber >>

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:09:22