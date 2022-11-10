Samanyolu Haber /Gündem / Berlin’deki Müzeler Adası her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor /10 Kasım 2022 12:53

Berlin’deki Müzeler Adası her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'in en önemli turistik mekanlarından ve Avrupa'nın en önemli müze komplekslerinden biri olan Müzeler Adası her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor.

SHABER3.COM

Berlin’in merkezinde, Spree Nehri ve Spree Kanalı arasında yer alan dünyaca ünlü Müzeler Adası, 1999 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alındı.

Eski Müze (Altes Museum), Yeni Müze (Neues Museum), Eski Ulusal Galeri, Bode Müzesi ve Bergama Müzesi’nden oluşan Müzeler Adası’na, iki Almanya’nın yeniden birleşmesinin ardından James Simon-Galerisi de eklendi.

Avrupa’nın en seçkin müze komplekslerinden biri olan Berlin’deki Müzeler Adası’nı her yıl 3 milyondan fazla turist ziyaret ediyor. Berlin’in kalbinde yer alan eşsiz binalar topluluğunda oluşan ada, Prusya hükümdarları döneminde inşa edilmeye başlandı.

1830’da alanın açılmasıyla tarihsel olarak önemli koleksiyonlar ve sanat eserleri ilk kez Berlin’de halka açık hale getirildi. Sanatın “muhteşem bir sentezi” olarak ön plana çıkan adada Mısır Firavunu 4. Amenhotep’in eşi Mısır kraliçesi Nefertiti’nin 3 bin yıl öncesinden kalma büstü de sergileniyor.

Gezi sayfalarında “adaların en kültürlüsü” olarak nitelendirilen Müzeler Adası, bir kilometrekarelik alanda sergilenen koleksiyonların yanı sıra mimarisiyle de ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

1930’da yılında beşinci müze olarak Müzeler Adası’na eklenen Bergama Müzesi, adanın en çok ilgi gören ve Berlin’in en çok ziyaret edilen müzesi olarak öne çıkıyor. Klasik Antik Çağ Koleksiyonu, Antik Orta Doğu eserleri, İslam sanatı eserleri olmak üzere üç bölümden oluşan müzede Babil İştar Kapısı da sergileniyor. Türkiye’den getirilen Zeus Sunağı, Bergama Müzesi’nde en beğenilen ve en çok ilgi gören eserler arasında yer alıyor.


Bergama Müzesi’nin tadilatı nedeniyle şu anda kapalı olan Zeus Sunağı’nın bulunduğu salon, 2025 yılında yeniden ziyaretçilere açılacak. Eski Ulusal Galeri’de de Türk ressam Osman Hamdi Bey’e ait iki eser sergileniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Berlin’deki Müzeler Adası her yıl milyonlarca turisti... Sonraki Haber >>

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

Amerikan polisi bıçaklı saldırganı böyle durdurdu

Amerikan polisi bıçaklı saldırganı böyle durdurdu

2025 yılından önceki son Ay tutulması böyle görüntülendi

2025 yılından önceki son Ay tutulması böyle görüntülendi

Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir

Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir

Bahçeli'den omurgasızlık dersi

Bahçeli'den omurgasızlık dersi

Meclis önünde toplanan Alevilere polisten biber gazlı müdahale

Meclis önünde toplanan Alevilere polisten biber gazlı müdahale

İBB halka ucuz ekmek ulaştırıyor, şikayetçiyiz(!)

İBB halka ucuz ekmek ulaştırıyor, şikayetçiyiz(!)

Gaye-i Hayal ve Arzulanan Nisyan

Gaye-i Hayal ve Arzulanan Nisyan
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:52:25