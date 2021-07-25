Samanyolu Haber /Dünya / Berlin’den aşı olmayanlara kısıtlama sinyali /25 Temmuz 2021 17:44

Berlin’den aşı olmayanlara kısıtlama sinyali

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bakanlarından Helge Braun açıklamalarda bulundu. Bild am Sonntag'a konuşan Braun, aşı olmayanların sinema, restoran ve stadyumlara giremeyeceğinin sinyalini verdi.

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Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild am Sonntag’a konuşan Alman Bakan Helge Braun, aşı olanların, aşı olmayanlardan daha özgür olabileceğini söyledi.

Braun, “Vaka sayıları artarken aşı olanların restoranlara, sinemalara ya da stadyumlara gitmesine izin verilebilir. Aşı olmayanlar ise bu haklardan mahrum bırakılabilir” dedi.

Merkel’in kriz yönetiminde ilk danıştığı isimlerden biri olan Braun, “Enfeksiyonun b ulaştığı zamanlarda aşı olmayanlar diğer insanlarla ilişkilerini sınırlandırmalı. Bulaşma riskini azaltmak için bu insanların restoran, sinema ya da stadyuma gitmesi mümkün olmayabilir. Fakat aşı olanlarda risk daha düşük olduğu için onlara izin verilebilir” dedi.
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