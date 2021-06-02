Berlin Türkiye'ye seyahat kurallarını gevşetecek mi?

Almanya başta olmak üzere Türkiye kökenli göçmenlerin yaşadığı Avrupa ülkelerinde tatil sezonu kapıda. Corona virüsü önlemlerini neredeyse tümüyle gevşeten ve normalleşme sürecine geçen Almanya’da otellerin açılmasıyla iç turizmin önümüzdeki günlerde ivme kazanması beklenirken, yurtdışı rezervasyonlarının da hızla arttığı görülüyor.





Corona virüsü vaka sayılarının düşmesiyle birlikte Almanya’ya dönüşte karantina kuralının kaldırıldığı Portekiz, İspanya ve Yunanistan gibi ülkeler, Alman turizm sektörü için umut ışığı olarak görülüyor. Merkel hükümetinin Türkiye konusunda seyahat uyarılarını ne zaman yumuşatacağı ise sektörde en çok konuşulan konulardan biri.





Salgından önce, 2019 yılı yaz sezonunda Alman turistlerin tatilleri için İspanya'dan sonra en çok tercih ettikleri ülke olan Türkiye, hala riskli ülkeler kategorisinde yer alıyor. Buna göre, Almanya'dan Türkiye'ye seyahatler yasak değil, ancak sadece "zaruri" durumlarda seyahat edilmesi isteniyor.