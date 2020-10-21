Samanyolu Haber /Dünya / Berlin'de camiye 'korona yardımlarında usulsüzlük' baskını /21 Ekim 2020 19:33

Berlin'de camiye 'korona yardımlarında usulsüzlük' baskını

Berlin'de Türkiyelilerin yoğun yaşadığı Kreuzberg'de bulunan bir camiye, koronavirüs yardımlarında usulsüzlük şüphesiyle, Alman polisi tarafından baskın gerçekleştirildi.

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Baskında, cami ve bazı dükkanlarda arama yapıldığı belirtilirken, bilgisayar, sabit disk ve dosyalara da el konuldu.Aramalarda 7 bin euro nakit paraya da el konulurken, savcılık tarafından Twitter'da yapılan açıklamada altı farklı noktada arama yapıldığı vurgulandı.

Savcılık açıklamasında, usulsüz olarak 70 bin euro para toplandığını kaydetti ve yardım paralarının bir caminin hesabına aktarıldığını, soruşturmanın genişletileceği ifade edildi.

DW Türkçe'nin haberine göre, devlet yardımlarından usulsüz bir şekilde yararlanan üç kişinin de arandığı duyuruldu. 

Aramalara 250 polis memurunun katıldığı kaydedildi.Koronavirüs salgını sırasında yapılan yardımlar konusunda tespit edilen usülsüzlükler Berlin ile sınırlı değil. Berlin'de yetkililer, ödemeleri çok hızlı ve yeterince denetime tabi tutmadan yaptıkları gerekçesiyle eleştiriliyor.

Geçtiğimiz aylarda Berlin'de bir temizlik çalışanı Alman hükümetinin yardım programından altı ayrı usülsüz başvuru ile 77 bin 500 euro yardım aldığı için yargılanmıştı.
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