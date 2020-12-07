Samanyolu Haber /Gündem / Berlin'den kritik Türkiye açıklaması /07 Aralık 2020 18:54

Berlin'den kritik Türkiye açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile diyaloğu sürdürmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi.

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Heiko Maas, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Prensip olarak AB'nin Türkiye ile diyaloğu sürdürmek zorunda olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Almanya olarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında uzlaşı aradıklarını ancak bunun başarılamadığını belirten Maas, "Türkiye konusu, AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak. Orada Türkiye'nin davranışlarının nasıl sonuçları olması gerektiği konusu görüşülecek" dedi.

Maas, AB olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarına nasıl bir tepki verilmesi konusunda oy birliğini sağlamak istediklerini vurguladı.

Brexit konusunda AB içinde ne pahasına olursa olsun bir anlaşma olmayacağının açık olduğuna işaret eden Maas, ancak kesinlikle bir anlaşmaya varmak istediklerinin altını çizdi.

Maas, AB üyelerinin insan hakları ihlalleri konusunda mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi konusunda karar aldığını kaydetti.
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