Samanyolu Haber /Gündem / Beşiktaş, Konya deplasmanında kazandı! /01 Ekim 2023 21:16

Beşiktaş, Konya deplasmanında kazandı!

Beşiktaş zorlu Konyaspor deplasmanında 2-0 kazanarak nefes aldı. Aboubakar'ın tarihe geçtiği maçta 2 golle kazanan siyah beyazlılar ligde puanını 13'e çıkarak 4. sıraya yerleşti.

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Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda Tümosan Konyaspor’u 2-0 mağlup etti. Ligde bu sezon istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, zor deplasmanda galip gelerek moral buldu.

Müthiş bir yağmur altında oynanan mücadelenin ilk yarısında öne geçen Beşiktaş, ikinci yarı 10 kişi kalan rakibi karşısında bir gol daha bularak 3 puana uzandı.

Mücadelenin ilk yarısının son anlarında Beşiktaş, Uğurcan Yazğılı’nın kendi kalesine attığı golle maçta öne geçti.


AÇILIŞ GOLÜ KENDİ KALESİNE

Ceza alanında topla buluşan Milot Rashica’nın sağ çaprazdan içeri çevirdiği pasında, topu uzaklaştırmak isteyen Uğurcan Yazğılı’nın ters vuruşunda meşin yuvarlak Paul Bernardoni’nin solundan ağlarla buluştu.
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