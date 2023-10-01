Beşiktaş, Konya deplasmanında kazandı!

Müthiş bir yağmur altında oynanan mücadelenin ilk yarısında öne geçen Beşiktaş, ikinci yarı 10 kişi kalan rakibi karşısında bir gol daha bularak 3 puana uzandı.





Mücadelenin ilk yarısının son anlarında Beşiktaş, Uğurcan Yazğılı’nın kendi kalesine attığı golle maçta öne geçti.









AÇILIŞ GOLÜ KENDİ KALESİNE





Ceza alanında topla buluşan Milot Rashica’nın sağ çaprazdan içeri çevirdiği pasında, topu uzaklaştırmak isteyen Uğurcan Yazğılı’nın ters vuruşunda meşin yuvarlak Paul Bernardoni’nin solundan ağlarla buluştu.