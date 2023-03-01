Beşiktaş Stadı'nda'Hükümet istifa' diye bağırmışlardı! Yeni görüntüler

Fenerbahçe – Konyaspor maçından taraftarlar AKP iktidarını istifaya çağırırken daha sonra Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında da Hükümet istifa" sloganları atıldı. Yapılan protestolar sosyal medya gündem olurken yaşanan hadiseyle ilgili yeni görüntüler gelemeye de devam ediyor





Beşiktaş Stadı'ndaki 'Hükümet istifa' protestosunun yeni görüntüsü ortaya çıktı. Polisler tribüne böyle girdi Yeni çıkan görüntülerde Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında tribünlerden yükselen "Hükümet istifa" protestosu sonrası Güvenlik güçlerinin tribüne nasıl müdahale ettiği görülüyor