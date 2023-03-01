Samanyolu Haber /Gündem / Beşiktaş Stadı'nda'Hükümet istifa' diye bağırmışlardı! Yeni görüntüler /01 Mart 2023 16:13

Beşiktaş Stadı'nda'Hükümet istifa' diye bağırmışlardı! Yeni görüntüler

Beşiktaş Stadı'ndaki Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında yapılan 'Hükümet istifa' protestosunun ardından Polisler tribüne girdiği görüntüler ortaya çıktı

Polisler tribüne girdiği görüntüler ortaya çıktı

Fenerbahçe – Konyaspor maçından taraftarlar AKP iktidarını istifaya çağırırken daha sonra Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında da Hükümet istifa" sloganları atıldı. Yapılan protestolar sosyal medya gündem olurken yaşanan hadiseyle ilgili yeni görüntüler gelemeye de devam ediyor

Beşiktaş Stadı'ndaki 'Hükümet istifa' protestosunun yeni görüntüsü ortaya çıktı. Polisler tribüne böyle girdi Yeni çıkan görüntülerde Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında tribünlerden yükselen "Hükümet istifa" protestosu sonrası Güvenlik güçlerinin tribüne nasıl müdahale ettiği görülüyor
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşiktaş Stadı'nda'Hükümet istifa' diye bağırmışlardı!... Sonraki Haber >>

Erdoğan depremzedelere yine para dağıttı

Erdoğan depremzedelere yine para dağıttı

ABD'de tren kazası

ABD'de tren kazası

Polisler tribüne girdiği görüntüler ortaya çıktı

Polisler tribüne girdiği görüntüler ortaya çıktı

Goygoycu sizsiniz! İstifa edin...

Goygoycu sizsiniz! İstifa edin...

Mansur Yavaş adaylık tartışmalarına son noktayı koydu!

Mansur Yavaş adaylık tartışmalarına son noktayı koydu!

Düğünde davulcuya bahşiş mi veriyorsun Recep Bey

Düğünde davulcuya bahşiş mi veriyorsun Recep Bey

Frank Hoogerbeets’den Mart ayı için korkutan tahmin

Frank Hoogerbeets’den Mart ayı için korkutan tahmin

'İnsanların hayatlarını yok ettiniz, gülemezsiniz; Allah belanızı versin'

'İnsanların hayatlarını yok ettiniz, gülemezsiniz; Allah belanızı versin'

Bahçeli’den vatandaşlara tepki: Hepsi dağılsın gitsin, hadi bakalım

Bahçeli’den vatandaşlara tepki: Hepsi dağılsın gitsin, hadi bakalım

'Alçak Kızılay başkanı, vatandaş donarken çadırları depoda bekletti'

'Alçak Kızılay başkanı, vatandaş donarken çadırları depoda bekletti'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:39:26