Putin yeni talimat: Rus istihbaratı daha da güçlü olacak

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Putin, İstihbarat Teşkilatı FSB toplantısında, Rusya'nın istihbarat faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve Batılı istihbarat servislerinin eylemlerine karşılık verilmesi gerektiğini söyledi.







Putin, Rusya’da terör tehdidinin güçlendiğini, bunun sebebinin ülkedeki "eski dostları" kullanan Ukrayna ve Batılı ülkelerin eylemleriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekti.





Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde (FSB) yapılan toplantıda konuşan Putin, "Karşı istihbarat hattını genel olarak güçlendirmeliyiz, zira geleneksel olarak Batılı istihbarat servisleri Rusya aleyhinde her zaman aktif şekilde çalıştı ve şu anda da ek personel, teçhizat ve diğer kaynakları aleyhimizde harekete geçirdi. Buna uygun şekilde karşılık vermemiz gerekiyor" dedi.





Batı'nın aşırılık yanlılarını kendi çıkarları için kullanmaktan hiçbir zaman çekinmediğini ve şu anda Rusya'da ayrılıkçılığı, aşırı milliyetçiliği, neo-Nazizmi ve yabancı düşmanlığını kullanan 'tüm ayak takımını' harekete geçirmeye yönelik girişimler olduğu uyarısında bulunan Putin, buna karşı koyulması gerektiğinin altını çizdi.

Rusya-Ukrayna sınırının FSB'nin hususi denetimi altında bulunması talimatını veren Putin, şu anda o bölgede sınır güvenlik birimlerinden, FSB havacılık birimlerinden ve Rusya Muhafızları'ndan oluşan bir grubun görev yaptığını ve görevlerinin sabotaj gruplarını önlemek, Rusya'ya hukuka aykırı biçimde silah ve mühimmat sokma girişimlerini sekteye uğratmak olduğunu kaydetti.

Putin, Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Herson ve Zaporojye bölgelerinde de olmak üzere ulusal terörle mücadele sisteminin bölgesel birimlerinin kurulması talimatı da verdi.





Öte yandan Putin, FSB üyelerinin Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekata doğrudan katıldığını ve maalesef bu kişiler arasında kayıplar olduğunu söyledi.





Rusya lideri, FSB yönetiminden harekat sırasında hayatını kaybeden Rus istihbaratçıların ailelerine gereken yardımın sunulmasını istedi.





İnternet ve sosyal ağlara kontrol





Putin ayrıca FSB'ye devlet savunma düzeninin uygulanması üzerindeki kontrolü güçlendirme talimatını verdi.





Gençleri aşırılık yanlısı faaliyetlere dahil etmek için internet ve sosyal ağların kullanımının durdurulmasını talep eden Putin, gençleri aşırılık yanlılarının etkisi altına girebilecek "en savunmasız kategori" olarak nitelendirdi.

İnterneti ve sosyal ağları ideolojik olarak terörizm ve aşırıcılığı teşvik etmek amacıyla kullananların, vatandaşları terör örgütlerine dahil etmeye çalışanların tespit edilerek durdurulması için çalışmalara devam edilmesini istedi.