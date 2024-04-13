Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı /13 Nisan 2024 23:17

Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığını duyurdu.

SHABER3.COM

Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bu kararın ardında hangi sebeplerin yattığı konusunda net bir açıklama yapılmadı. Ancak takımın son dönemdeki performansı ve alınan sonuçlar göz önüne alındığında, yönetimin bu kararı aldığı düşünülüyor.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Beşiktaş Kulübü'nün resmi X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır'
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