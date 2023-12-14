Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcularla ilgili karar açıklandı

Beşiktaş Kulübü'nün Futbol Şubesi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Futbol Basın Sözcüsü olan Feyyaz Uçar, "Kadro dışı bırakılan oyuncuların takıma geri dönüşü mümkün değil, ancak yasal olarak onları tamamen kadrodan çıkarmak mümkün değil. Bu oyuncular hâlâ takım ile birlikte antrenmana çıkabilirler. Ayrılmak isteyenlerle vedalaşmamız gerekecek" ifadelerini kullandı.



Yeni yönetici Uçar, Beşiktaş'ın Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun son maçı olan Lugano karşılaşması öncesinde, basın mensupları ile gerçekleştirdiği kısa bir toplantıda konuştu. Uçar, kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana hakkında açıklamalarda bulundu.



Feyyaz Uçar, Lugano ile oynanacak maça ilişkin, "Sakat ve eksik oyuncularımız mevcut. Kadro dışı oyuncularımız var, fakat sonuçta oynanması gereken bir maçımız var. Teknik direktörümüzle görüştük, genç oyunculara şans tanıyacağız ve bu maçın onlar için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz" dedi.



"TAKIMA DÖNMELERİ MÜMKÜN DEĞİL"



Beşiktaş yöneticisi Uçar, kadro dışı bırakılan 5 futbolcu ile ilgili olarak şunları söyledi:



"Samet Aybaba'nın raporu üzerine yönetim kurulumuz bu oyuncuları kadro dışı bırakma kararı aldı. Bu oyuncuların süreci başlamış durumda. Bu isimler, doğal olarak haklarını arayacak ve takımla birlikte olmak isteyeceklerdir. Muhtemelen bu konuda hukuki bir süreç de başlamıştır. Gelecek hafta içinde, kalmak ve antrenmana çıkmak isteyen oyuncularla ilgili bir karar vereceğiz. Ancak, kadro dışı bırakılan oyuncuların takıma geri dönmesi söz konusu değil, fakat hukuki olarak tamamen takımdan ayırmamız mümkün değil. Bu oyuncular, takım ile birlikte antrenmana çıkabiliyorlar. Ayrılmak isteyenlerle de zaten vedalaşacağız."