Samanyolu Haber /Ekonomi / Tesla 2 milyon aracını geri çağırdı /14 Aralık 2023 00:22

Tesla 2 milyon aracını geri çağırdı

Elektrikli otomobil devi otopilot sisteminde tepit edilen güvenlik açığını düzeltmek üzere ABD'de trafikte bulunan neredeyse tüm araçlarını geri çağırdı.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Tesla, Amerika Bileşik Devletleri'nde (ABD) resmi makamların otopilot sistemlerinde güvenlik zafiyeti tespit etmesi üzerine, ürettiği 2 milyonun üzerinde aracı geri çağırdı.

Bu rakam, yaklaşık olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Tesla'ların tamamına tekabül ediyor. Ünlü girişimci Elon Musk'un sahibi olduğu elektrikli otomobil devi, gelişmiş sürücü destek sistemine sahip araçlarında ek güvenlik tedbirleri kuracak.

Amerikan Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın, araç otopilot modundayken sürücünün dikkatinin dağılmadığını yeterince güvence altına alıp almadığını inceliyordu. Tesla geri çağırma işlemiyle ilgili hazırladığı dosyada otopilot yazılım sisteminin, "Sürücünün kötüye kullanımını önlemede yetersiz kalabileceği ve bir kaza riskini artırabileceği" açıklamasında bulundu.

Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi yöneticisi Ann Carlson, Çarşamba günü ABD Temsilciler Meclisi'nde katıldığı bir oturumda, "Tespit ettiğimiz şeylerden biri, bu sistem açıkken sürücülerin her zaman dikkatli olmadığıdır" diyerek, otopilot kullanımında ölümlü kaza haberlerinin devam etmesi üzerine 2021'de bir soruşturma açmaya karar verdiklerini belirtti.

Tesla'nın hisse senetleri değer kaybetti

Geri çağırma haberinin ardından dünyanın en değerli otomobil üreticisinin hisseleri yüzde 3 oranında değer kaybına uğradı. Tesla'nın otopilot sistemi araçların şerit içerisinde manevra yapabilmesini, hızlanmasını veya fren yapmasını sağlarken, geliştirilmiş otopilot sitemi ise şerit değiştirmeyi de mümkün kılıyor.

Tesla, trafik güvenliğinden sorumlu federal kurumun tespitlerine katılmadığını ancak otopilot devredeyken sürücüyü sürüş sorumluluğuna uymaya daha fazla teşvik etmek için mevcut olan tedbirlere ek olarak yeni uyarılar içeren güncellemeler yapacağını bildirdi. Şirket, geri çağırma işleminin ABD dışında yapılıp yapılmayacağı ya da yeni önlemler hakkında daha ayrıntılı bilgi verilip verilmeyeceği yönündeki bir soruyu ise yanıtlamadı.

Çin makamlarının aynı konuda bir geri çağırma talebinde bulunup bulunmayacağı henüz belli değil. Almanya'daki yetkililer ise konuyu incelediklerini bildirdi.
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