Beslediği troller AKP'nin başına dert oldu

Armağan, X (Twitter) hesabında; “Ömer Faruk Özgenç, göz göre göre söz konusu ajansın vesayetine nasıl girdiğini sonra yazacağım. Sahada yoksunuz. Her gün ajanstasınız” paylaşımını yaptı.
"SEN PARTİYE GELİP USULSÜZCE ARABA İSTEYEN ADAMSIN"
Övenç, “Oğlum sen partiye gelip benden usulsüzce araba isteyen adamsın. Kul hakkına girmeyip milletin paralarını sizin gibi sırtlanlarla peşkeş çekmediğimiz için birileri sizi üstümüze salıyor” diye yanıt verdi.
Armağan, usulsüzce araba istediğini kabul ederek, “Evet çok zor bir dönemdeydim devletin yaptıkları projeleri tanıtmak için yarınlarını görüntülemek için bir araç istemiştim vermemiştiniz. Konu ben değilim Erdoğan. Yavuz hırsız ev sahibini mi bastırıyor” dedi.