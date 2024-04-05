Emniyet müdürünün kardeşi, Polis aracıyla uyuşturucu taşımış

“Tutanaklar değiştirildi” iddiası





Dosya yeniden açıldı





“Emniyetin aracıyla kokain taşıdılar”

Savaş ifadesinin devamında, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ın kardeşi Nezir Aslan ile ilgili skandal iddialarda bulundu. “Mersin’deki çevresinden Nezir Aslan’ın emniyete ait araçlar ve beraberindeki istihbaratçı polislerle sık sık limana giriş çıkış yaptığını duyduğunu” aktaran Savaş, buna ilişkin görüntüleri dosyaya sunacağını kaydetti. “Aslan’ın limana giriş çıkış sebebine” ilişkin bilgi vermek istediğini söyleyen Savaş, şunları anlattı: “Nezir Aslan'ın gayrimeşru iş yapan Suriyeli iş adamlarıyla aralarında çok yakın ilişkiler bulunmaktadır. Aslan, emniyete ait sivil araçlarla ve isimlerini bilmediğim istihbarat şube polisleriyle birlikte limana girerek, bu Suriyeli iş adamlarına ait limana gelen kaçak eşya, sigara, saat vb ürünler ile konteynerler içerisinde gelen kokain nevi uyuşturucu maddenin limandan, bu geldikleri sivil emniyet aracıyla çıkarttıklarını biliyorum. Buna ilişkin tam tarih veremem ancak 2023 yılı içerisinde olduğunu biliyorum. Bu olay bir kez yaşanmamış. Nezir Aslan’ın emniyetçilerle birlikte defalarca limana giriş yaptıklarını ve amaçlarının bu olduğunu biliyorum. Ancak bu eşyaların limandan çıkarıldıktan sonra nereye götürüldüğünü bilmiyorum.”

“Gözdağı telefonu”





“Telefonlarımı dinlemişler”

Savaş daha sonra bu durumu dönemin Mersin Valisi'ne aktardığını, dönüt olarak da konuyla ilgileneceği, gereğinin yapılacağı cevabını aldığını kaydederek, “Ali Kaplan benim Nezir Aslan’ı araştırdığım bilgisini Mehmet Aslan'a veriyor. Mehmet Aslan'ın talimatıyla da bana bu (gözdağı) telefonu açılıyor. Sonradan duyduğum kadarıyla istihbari olarak telefon kayıtlarım, internet ve whatsapp bağlantılarım, log kayıtlarım gibi kişisel bilgilerim alınmış, benim ve eşimin telefonları dinlenmiş, kaldığım otel kayıtlarına bakılıp peşime ekip takılmış. Bu hususların da araştırılmasını istiyorum. Konuyla alakalı Mehmet Aslan, Ali Kaplan, dönemin İstihbarat müdürü ve varsa diğer sorumlulardan şikayetçiyim. İfademde geçen hususların araştırılmasını istiyorum. Bu konuda gerek tanık ismi gerekse de kamera kayıtlarını sunacağım” dedi.

Savaş ifadesinde, “Aslan’ın kardeşi Nezir Aslan’ın Suriyeli uyuşturucu kaçakçıları tarafından konteynerler ile Mersin Limanına getirilen kokaini emniyete ait sivil araçlarla içeriye soktuğunu” öne sürerek, Nezir Aslan’ın beraberindeki istihbaratçı polislerle limana giriş çıkışlarını gösteren kamera kayıtlarını dosyaya sunacağını söyledi.Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, kardeşi Nezir Aslan’ın, 18 Şubat Pazar günü Mersin’de bir depoya gerçekleştirilen baskında ele geçirilen 10 milyon adet kaçak makaronun sahibi olduğu iddiasıyla yakalanmasının ardından jet hızıyla görevden alınmıştı. Bu gelişmelerin sonrasında iş insanı Aziz Savaş da 21 Şubat 2022’de Suriyeli iş insanı Y.D.’nin silahla yaralanmasının azmettiricisi olduğu iddia edilen Cengiz İri isimli kişinin, olaydan sonra Nezir Aslan ile oturduğunu gösteren kamera kayıtlarını savcılığa sunmuştu. Suç duyurusunda bulunan Savaş’ın dilekçesinde, yaralama olayı kapsamında alınan ifadesinde Cengiz İri’nin, müdür Mehmet Aslan’ın kardeşi Nezir Aslan’ın isminden bahsettiğini, bunun üzerine ifade tutanaklarının değiştirildiğini öne sürmüştü.Edinilen bilgiye göre Mersin Başsavcılığı, bu beyanlar üzerine takipsizlik kararı verilen ve Cengiz İri’nin azmettirici olduğu öne sürülen Suriyeli iş adamı Y.D.’nin yaralanmasına ilişkin dosyayı bir kez daha açtı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İri tutuklanırken, Başsavcılık Aziz Savaş’ın ifadesine başvurdu. İfadesinde, daha önce verdiği dilekçesindeki beyanları tekrar eden Savaş, tutanakların değiştirilmesine ilişkin olarak, ilk ifadeyi alan ve sonrasında başka ile tayin edilen komiserin tanık olarak dinlenmesini istedi.Bu iddiaları duyduktan sonra Nezir Aslan ile ilgili araştırma yapmaya başladığını kaydeden Savaş, bir süre sonra kendisini daha önceden tanımadığı dönemin Mersin Asayiş Müdürü Ali Kaplan’ın aradığını iddia ederek, “Ali Kaplan bana telefonda ‘Aziz bey sizi tanımak istiyoruz, ne iş yapıyorsunuz nerede oturuyorsunuz nerelisiniz?’ diye sordu. Ben de kendisine kibarca ‘uyuşturucu baronuyum Ankara'nın en büyük tokatçısıyım’ diye cevap verdim, pat diye telefonu yüzümü kapattı. Böyle cevap verdim çünkü bu telefon bana karşı Nezir Aslan’ı araştırmam sebebiyle yapılmış bir göz dağıydı. Normalde bir Emniyet Müdürü bir vatandaşı gecenin bir yarısı arayıp bu şekilde bir konuşma yapmaz. Görüşeceği bir şey olursa da makamına çağırır” dedi.