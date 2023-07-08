'Beşli çeteye ödeme yapabilmek için vatandaşın cebinden alıyorlar'

Halk TV’den Fikret Bila’ya konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelen zamlara, vergi ve harçlara gelen zamlara tepki gösterdi.



Yeniçağ'da yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, Motorlu Kara Taşıtları Vergisi’nin (MTV) ikinci kez alınması, vergi resim ve harçlarda yüzde 100’e varan oranlarda zam yapılması konusuna ilişkin açıklama da yaptı.



“EKONOMİK SOYKIRIM”



“Bunun adı ekonomik soykırımdır.” diyen Kılıçdaroğlu “İktidar seçimden sonra yaptığı vergi artışları ve temel ürünlere gelen zamlarla toplumun her kesimine karşı ekonomik soykırım uygulamaktadır. Sadece dolar garantili ihale alanlar. dolar garantili banka hesabı bulunanlar hariç taksi şoföründen esnafına, işçisinden memuruna, emeklisine kadar her kesim bu soykırıma maruz kalmaktadır.” ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu hükümetin böyle bir politika izlemesinin gerekçesini de şöyle açıkladı:



“BEŞLİ ÇETEYE ÖDEME YAPABİLMEK İÇİN…”



“Peki hükümet bu kararları niye alıyor? Bu politikayı niye uyguluyor? Çünkü Hazinede hiç para bırakmadılar. Beşli çeteye dolar garantili ihaleler verdiler. Şimdi bu sözlerini tutabilmek paraları ödeyebilmek için kaynağa ihtiyaçları var. Kaynağı nasıl bulacaklar? Tabii ki vatandaşın cebine el atarak bulacaklar. Şimdi yaptıkları budur. Beşli çeteye ödeme yapabilmek için vergilerle zamlarla vatandaşın cebinden kaynak yaratıyorlar. Bu kabul edilemez.”



“KAMU KURUMLARINI DA SATACAKLAR”



Konuşmasının devamında Kılıçdaroğlu "Bundan sonra vergi artışları ve zamlar devam edeceği gibi milletin alın teri ile kurulmuş kamu kurumlarını da satacaklar. Onları da peşkeş çekecekler. Varlık Fonu’nun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Şeffaflık yok. Orada kamuya ait kurumları Körfez ülkelerine peşkeş çekebilirler. Ayrıca Varlık Fonu’nda neler olduğu da tam olarak bilinmiyor. Örneğin ortaya 25 milyon dolarlık bir rüşvet iddiası atıldı. Bu iddia rüşvetle de sınırlı değil. Rüşvetin paylaşılması ile ilgilidir. Biz bu konunun takipçisi olacağız.”



''İKTİDAR BATI’DAN PARA BULAMIYOR”



"İktidar sıfırı tükettiği için ve dış piyasalarda itibarı kalmadığı için Batı’dan para bulamıyor” diyen Kılıçdaroğlu şu değerlendirmeyi yaptı:



“İktidarın Batı’da hiçbir itibarı kalmadı. Hiçbir ülke borç vermek istemiyor. Bu nedenle Körfez ülkelerine gittiler. Birleşik Arap Emirlikleri ile temas kurdular. Onlar da hemen ‘evet’ demiyorlar. Sizin karlı hangi yatırımınız var hangi kurumunuz var diye soruyorlar. Türkiye’yi bu duruma düşürdüler. Ayrıca vatandaştan da borç alamıyorlar. Çünkü Türk lirasının değerini çok düşürdüler. Vatandaş da iktidara güvenmediği için borç vermiyor. Ve iktidar kendi vatandaşından dolarla borçlanıyor. Buna ekonomi literatüründe ilk günah derler. Bunlar ilk günahı çoktan işledi. Artık kendi vatandaşlarından bile borç alamayan vatandaşlarına güven veremeyen bir iktidar var."

