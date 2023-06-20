Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması /20 Haziran 2023 22:14

Beyaz Saray’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

ABD, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Birleşmiş Milletlerin (BM) çabalarına destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Dış Basın Merkezi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözcü'de yer alan habere göre Rusya’nın, 18 Temmuz’da sona ermesi beklenen Karadeniz Tahıl Girişimi’nin süresinin uzatılmayacağı yönündeki açıklamalarıyla ilgili Kirby, “Tüm dünya, Karadeniz Tahıl Girişimi’nden faydalandı. Bu girişimin devam etmesindeki liderliği dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarız.” ifadesini kullandı.

Kirby, BM’ye de anlaşmadaki rolü dolayısıyla minnettar olduklarını söyleyerek, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin Ukrayna-Rusya Savaşı’nın neden olduğu gıda güvensizliğinden muzdarip ülkeler başta olmak üzere tüm dünyaya fayda sağladığının altını çizdi.

Rusya’nın anlaşmanın süresini uzatmama sinyali vermesinin “talihsizlik” olacağına işaret eden Kirby, anlaşmanın süresinin uzatılmasını umduklarını ve BM ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kapsamdaki çabalarını gerektiğince desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

“TÜRKİYE’NİN MEŞRU GÜVENLİK KAYGILARI VAR”

Kirby’e Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye yönelik operasyonlarıyla ilgili de soru soruldu.

Koordinatör Kirby, “Türkiye’nin bu sınırında meşru güvenlik kaygıları var. Bu sınırın ötesinden gelen terörist saldırıların kurbanı oldular. Bunu anlıyoruz.” dedi.

ABD’nin Suriye’de IŞİD hedeflerine karşı mücadele için sözde Suriye Demokratik Güçleri’yle çalıştığını savunan Kirby, Türkiye’nin de Suriye’de ABD’nin ne yaptığını anlamasının önemli olduğunu öne sürdü.
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