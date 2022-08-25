Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray’dan olay Putin çıkışı: 'Sahte referandum düzenletecek' /25 Ağustos 2022 10:23

Beyaz Saray’dan olay Putin çıkışı: 'Sahte referandum düzenletecek'

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya’nın referandum ilan edebileceğini açıkladı.

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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yeni bir açıklamada bulundu.

“PUTİN TALİMAT VERDİ”
Kirby yaptığı açıklamada, ABD’nin “Rus liderliğinin yetkililere sahte referandumlar düzenlemeye hazırlanma talimatı verdiğini” öğrendiğini söyledi. Kirby ayrıca açıklamasında, “Rusya bu hafta ilk referandum duyurusunu yapabilir” dedi.

UKRAYNA’YA DEV YARDIM PAKETİ
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın bağımsızlığının 31'inci yıldönümünde ABD’nin Ukrayna’ya yaklaşık 3 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımı sağlayacağını açıkladı.

Söz konusu yardım paketi ABD’den Ukrayna’ya sağlanan bugüne kadarki en büyük güvenlik yardım paketi olarak kayıtlara geçti.


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