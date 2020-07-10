Beyaz Saray'da korona paniği : Basın toplantısına katılan bir muhabir koronaya yakalandı

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Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Corona testi pozitif çıkan muhabir basın toplantıları sırasında maske kullanıyordu. Herhangi bir belirti göstermediği belirtilen muhabirin Pazartesi ve Çarşamba günü Beyaz Saray sözcüsü Kayleigh McEnany’nin düzenlediği basın toplantılarına katıldığı ancak bunun dışında bir etkinlikte yer almadığı kaydedildi. Açıklamada bu muhabirle yakın temasta olduğu belirlenen kişilerle de irtibata geçildiği belirtildi.





Beyaz Saray muhabirine Corona virüsü teşhisi konulması, Başkan Donald Trump’ın kendisini, personelini ve beraberindekileri tehlikeye attığı endişelerine rağmen, seçim kampanyası kapsamında etkinliklerine yeniden başladığı bir döneme rastladı.





Trump’ın salgının başlangıcından bu yana ilk mitingi olan Oklahoma eyaletinin Tulsa kentindeki etkinliğe katılan dokuz kampanya çalışanına Corona virüsü teşhisi konulmuştu. Başkan Yardımcısı Mike Pence’in basın sözcüsü Katie Miller ve Başkan Trump’ın şahsi yaverlerinden birinde de Mayıs ayında Corona virüsü tespit edilmişti.





Beyaz Saray’daki basın toplantılarında alınan bir dizi önlem kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uyulmasını sağlamak amacıyla brifing salonuna sınırlı sayıda gazeteci alınmaya başlanmıştı. Basın mensuplarına test yaptırmaları ve maske takmaları zorunluluğu da getirilmişti.





Beyaz Saray’dan sıtma ilacı açıklaması





Beyaz Saray’dan Corona virüsüne karşı etkisi kesin olarak kanıtlanmamış olan hidroksiklolokinle ilgili yeni bir açıklama da geldi. Açıklamada, Başkan Trump’ın sıtma hastalığının tedavisi için geliştirilen ilacın Corona salgınına karşı gelecek vaat eden bir ilaç olarak görmeyi sürdürdüğü belirtildi.





Beyaz Saray sözcüsü Kayleigh McEnany, ‘’Başkan hidroksiklorokini umut verici bir ilaç olarak gördüğünü ancak doktorları yazmadıkça herkesin de ilacı kullanmaması gerektiğini ifade etti’’ şeklinde konuştu.





Başkan Trump Mayıs ayında iki Beyaz Saray çalışanına Corona virüsü teşhisi konulmasının ardından sıtma ilacını kullanmaya başladığını açıklamıştı. Doktoru Trump’ın iki haftalık bir sürecin ardından kalp sorunlarına yol açabilen ilaçtan kaynaklanan herhangi bir yan etki hissetmediğini kaydetmişti.





Hidroksiklorokin kullanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da bu hafta içinde Corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Brezilya lideri halkı da, Corona virüsünün tedavisi için ilacı kullanmaya teşvik etmişti.