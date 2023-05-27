Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray'da panik /27 Mayıs 2023 00:07

Beyaz Saray'da panik

ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da ağırladığı basketbol oyuncusunun, Başkan'ın konuşma yaptığı sırada bayılması kısa süreli paniğe yol açtı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Beyaz Saray’da ABD Başkanı Biden ve eşi Jill Biden, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) şampiyonu Louisiana State Üniversitesi'nin (LSU) kadın basketbol takımı oyuncuları ve antrenörü Kim Mulkey’i ağırladı.

Biden’ın burada yaptığı konuşma sırasında arkasında dizilen sporculardan Sa’Myah Smith’in bayılması paniğe neden oldu.

Smth’in bayılması sebebiyle konuşmasına ara vermek zorunda kalan Biden, oyuncuların uzun süre ayakta kaldığını belirterek özür diledi.

Biden, kısa bir aranın ardından böyle bir şeyin ilk kez olmadığını söyleyerek, konuşmasına devam etti.

Antrenör Mulkey, Beyaz Saray sağlık personelinin müdahale ettiği Smith’in genel sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.
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